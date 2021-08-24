حقوق الانسان توضح حقيقة إدعاءات التعذيب لموقوفين بسجن ابو غريب

2021/08/24 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، حقيقة إدعاءات التعذيب لعدد من الموقوفين بسجن ابو غريب.

وذكر بيان للمفوضية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "مكتب بغداد في المفوضية العليا لحقوق الانسان أجرى زيارة ميدانية الى مديرية شرطة ابي غريب التابعة لوزارة الداخلية، لتقصي الحقائق حول بعض الشكاوى والادعاءات الواردة بوجود تعذيب لموقوف داخل مركز شرطة المديرية".

وأضاف البيان، أن "فريق المفوضية التقى بمعاون المدير العقيد "احمد حسن حمادي" وبين له ان الغرض من الزيارة هو التحقق من صحة الادعاءات الواردة بخصوص الشكوى المقدمة من قبل ذوي احد الموقوفين، بالاضافة الى متابعة شؤون المديرية وسير العمل فيها ومتابعة اوضاع الموقوفين القانونية والصحية والخدمية بموجب الدور الرقابي للمفوضية ضمن ولايتها القانونية وحسب قانون المفوضية رقم (53) لسنة 2008".

وتابع، أنه "تمت زيارة الموقف واللقاء بالموقوفين والاطلاع على اوضاعهم ، حيث اكد الطرفان على اهمية التعاون وتحقيق الشراكة في العمل بين مؤسسات الدولة كافة خدمة لقضايا حقوق الانسان ".

يذكر ان المفوضية العليا لحقوق الانسان اطلقت خطة عمل لتنفيذ البرامج الخاصة ضمن موازنة العام الحالي تهدف لتعزيز وحماية حقوق الانسان في العراق.

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