2021/08/24 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

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