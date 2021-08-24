تليغراف: كونتي أبرز المرشحين لخلافة أرتيتا في تدريب آرسنال

2021/08/24 | 20:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لإنتر ميلان الإيطالي، يعد أبرز المرشحين لخلافة ميكيل أرتيتا حال إقالته من تدريب آرسنال، في ظل الإخفاقات التي يعاني […]

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