"الوزراء" العراقي يُقر تأسيس شركة عامة للكهرباء برأسمال 1.4 تريليون دينار

2021/08/24 | 20:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق مجلس الوزراء العراقي على تأسيس شركة عامة للكهرباء باسم "الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط"، جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.ومن المقرر أن …

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