العراق يكشف موقفه ’المبدئي’ حول مسألة الاعتراف بحركة طالبان الأفغانية

2021/08/24 | 20:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، أن مسألة اعتراف بغداد بحركة طالبان الأفغانية "سابقة لأوانها"، وذلك على خلفية سيطرة الحركة على مقاليد الأمور في أفغانستان.

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وقال حسين، في مقابلة مع "سبوتنيك"، تابعها "ناس"، (24 آب 2021) ردا على سؤال حول اعتراف بغداد بطالبان إنها "مسألة الاعتراف سابقة لأوانها، ولكن نحن نشعر بقلق كبير أولا تجاه الشعب الأفغاني، لدينا قلق كبير تجاه الوضع الأفغاني، نشعر أن هناك الآلاف والآلاف من الأفغانيين يهاجرون من البلد، كلاجئين، نحن عانينا من هذه المسألة ونفهم هذه المسألة".

وتابع حسين: "نحن نراقب الوضع الأفغاني وندرسه بدقة، ونناقش الوضع الأفغاني مع كل الأطراف لأنه يؤثر سلبا أو إيجابا على الوضع العراقي".

وأكد قائلا: "قلقنا هو حول ما يتعرض له الشعب الأفغاني ومستقبل الشعب الأفغاني، ولكن أيضا قلقنا هو أن الوضع في أفغانستان قد يؤثر على المنطقة برمتها"، مشيرا: "لكن التغيرات التي حصلت في أفغانستان قد تساعد على إلهام هؤلاء الدواعش (تنظيم داعش المحظور في روسيا) في المناطق أو فلول القاعدة (المحظورة في روسيا) أو العصابات الإرهابية الأخرى ليتصوروا أن هناك فرصة لهم، ولكن في العراق ليس هناك فرصة للإرهابين".

وحول مسألة إجلاء المواطنين العراقيين وأعدادهم في أفغانستان، قال حسين: "ليس لدينا سفارة، كانت لدينا سفارة في السابق لكن قبل سنين هاجم الإرهابيون السفارة العراقية، فسحبنا الدبلوماسيين العراقيين فليس لدينا دبلوماسيون وليس لدينا جالية في أفغانستان".

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