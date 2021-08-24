عمليات البصرة : القبض على 15 مطلوبا ومصادرة اسلحة غير مرخصة

2021/08/24 | 20:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / باشرت قيادة عمليات البصرة اليوم بالمرحلة الثانية لعملية التفتيش والبحث عن المطلوبين ومصادرة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة .وذكرت القيادة في بيان :" ان قوة من اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات القت القبض على ١٥ مطلوبا للقضاء ، ضمن عمليات البحث والتفتيش ".واضافت :" صادرت القوات الامنية 8 بنادق كلاشنكوف وبندقية RBK واعتدة خفيفة وأخرى متوسطة ضمن مناطق شمالي وجنوبي البصرة ".و اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، خلال زيارته الميدانية لمنطقتي ابو صخير والكرمة ، ضرورة القيام بعمليات استباقية ، على وفق معلومات استخبارية ، لمصادرة الاسلحة غير المرخصة والقاء القبض على المطلوبين للقضاء./انتهى

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