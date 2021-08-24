صورة نشرها امير قطري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

2021/08/24 | 20:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اشعل الأمير القطري، خليفة بن حمد آل ثاني، مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة، تجمع النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، بقميص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.وعلق الأمير خليفة بن حمد آل ثاني، على صورة تجمع رونالدو وميسي، التي نشرها عبر حسابه على موقع تويتر" بكلمة واحدة مع إشارة استفهام: "ممكن؟" باللغات الانكليزية والاسبانية والفرنسية.وكان الأمير خليفة بن حمد آل ثاني هو من أعلن قدوم ميسي إلى باريس، بعد فشل مفاوضات تجديد تعاقده مع برشلونة، وقبل أيام من تأكيد باريس سان جيرمان نجاح الصفقة.وأشارت شبكة "فوتبول إيطاليا" إلى أن الـ"تغريدة" للمصدر المقرب من القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، الأخيرة التي تجمع بين ميسي ورونالدو، تتزامن مع التقارير التي تشير إلى رغبة الدون في الرحيل عن يوفنتوس والانتقال إلى باريس./انتهى9

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