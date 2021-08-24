هل تجمع حديقة الامراء ميسي و رونالدو

2021/08/24 | 20:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انتشرت في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، اخبار تشير الى إمكانية انتقال كريستيانو رونالدو لمزاملة ليونيل ميسي في باريس.

ونشر مصدر مقرب من رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ، صورة عبر حسابه على “تويتر”، تجمع بين رونالدو وميسي بقميص الفريق الفرنسي، وكتب عليها “ممكن؟” باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية”.

وكان الأمير القطري، هو من أعلن قدوم ميسي ل‍باريس، بعد فشل مفاوضات تجديد تعاقده مع برشلونة، وقبل أيام من تأكيد سان جيرمان لنجاح الصفقة.

وأشارت شبكة “فوتبول إيطاليا” إلى أن التغريدة الأخيرة التي تجمع بين ميسي ورونالدو، تتزامن مع التقارير التي تشير إلى رغبة الدون في الرحيل عن يوفنتوس والانتقال إلى باريس.

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