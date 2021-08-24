مجلس الوزراء يصدر عدداً من القرارات الجديدة

2021/08/24 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الثانية والثلاثين التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حزمة من القرارات الجديدة. وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس الوزراء أصدر بعد مناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعماله عددا من القرارات الجديدة، اذ أقر مجلس الوزراء، توصية المجلس الوزاري للطاقة (109 لسنة 2021) بشأن موضوع إعادة هيكلة مشاركة شركة (BP) وشركة (بتروجاينا) في عقد الخدمة لحقل الرميلة/ شركة نفط البصرة، بحسب الآتي:1- الاستثناء من أحكام المادة (2) من نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)؛ ليتسنى للشركة الجديدة (البصرة للطاقة المحدودة)، البدء بإجراءات فتح فرع في العراق بعد تأريخ توقيع اتفاقية التنازل.2- استثناء هذه الحالة فقط من أحكام المادة (28) من عقد الخدمة لحقل الرميلة؛ كون إعادة هيكلة الرميلة لا ينسجم انسجاماً كاملاً وأحكام المادة المذكورة، إذ إن الشركة الجديدة ومؤسسيها (شركة BP وشركة بتروجاينا) ستكون لأغراض التنظيم الإداري".وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء أصدر عدداً من القرارات التي تخص قطاع الكهرباء، تتمثل بالآتي: أولاً- إعداد مشروع قانون، بتعديل اسم وزارة الكهرباء ليكون (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وإحالته إلى مجلس النواب.ثانياً- إقرار توصيات الاجتماع التشاوري، بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للطاقة (59 لسنة 2020)، حول مشروعات وزارة الكهرباء، وخطة معالجة الاختناقات، الواردة بموجب كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (34341) المؤرخ في (9 آب 2021)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المبين بموجب مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (م.د/ق/ 2/1/8/ 351 ل.ق) المؤرخة في (18 آب 2021).ثالثا- الموافقة على تأسيس شركة عامة باسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط)، برأس مال مقداره تريليون وأربعمائة وثلاثة وأربعون ملياراً، وثلاثمائة واثنان وتسعون مليوناً، ومائة وأربعة وتسعون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون دينارا. وتتولى وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات المحددة في المادة (4) من قانون الشركات العامة رقم (22 لسنة 1997) المعدّل.رابعاً- إقرار مذكرة مبادئ التعاون مع شركة رابعا الامريكية المبينة في كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (34028) المؤرخ في (8 آب 2021)، بحسب المحورين الآتيين:المحور الأول- استكمال المرحلة الثانية من برنامج الصيانة السنوية المتعددة الخامسة (PUP5).المحور الثاني: مقترح برنامج صيانة سنوية لوحدات الإنتاج تمتد لخمس سنوات قادمة.

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