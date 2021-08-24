في البصرة.. القبض على نحو 90 متهماً مطلوبا للقضاء

2021/08/24 | 20:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت مديرية شرطة محافظة البصرة حملة وفق خطط امنية محكمة لتنفيذ اوامر القبض بحق المجرمين والخارجين عن القانون.

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