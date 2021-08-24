عن الدولة الوطنيّة - حسن مدن

2021/08/24 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن بداية يجب تكرار البداهة التي أتينا عليها مراراً، وهي أن دفاعنا عن الدولة الوطنية العربية من حيث هي بنى ومؤسسات ومنظومة خدمات اجتماعية، وإطار جامع للمواطنة، لا يعني بأي حال الدفاع عن استبدادها، بل يجب القول إن هذا الاستبداد مسؤول بدرجة كبيرة عن المآلات التي انزلقت إليها الدولة الوطنية في أكثر من بلد، وإن مناهضة هذا الاستبداد و"دمقرطة" الدولة والمجتمع هما مسلك ضروري ومجرب لصون هذه الدولة، وتأمين الا ......





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