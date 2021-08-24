2021/08/24 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، مؤخرا، دخول أفعى رقطاء إلى أحد مستشفيات مدينة البصرة، أقصى جنوبي العراق، وهو ما أحدث صدمة وسط مرتادي المستشفى.

وفوجئ المرضى ومرتادو المستشفى بدخول الأفعى، فحاولوا أن يقتلوها عبر ضربها بأحذيتهم، وسط حالة من الارتباك والخوف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. افعى تقتحم مستشفى في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. افعى تقتحم مستشفى في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).