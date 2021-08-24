انقاذ رجل مسن سقط بنهر في ديالى

2021/08/24 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

انقذ اهالي محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، باسناد من عناصر أمنية رجلا مسنا سقط وسط نهر خريسان ببعقوبة.

وقال، شهاب حسن مواطن، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "رجلا مسنا سقط في قعر نهر خريسان جنوبي بعقوبة قبل أن يطلق استغاثة عاجلة اسهمت في جذب الانتباه له وانقاذه في الوقت المناسب".

وبين أنه "من حسن حظ المسن أن الجفاف تسبب في انحسار مياه النهر ولو كان ممتلى لفقد حياته".

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