2021/08/24 | 20:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخمد حريق اندلع في “خيام” بالطمر الصحي بتكريت المركز الخبري الوطني.

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