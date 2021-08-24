هيئة الاستثمار تقدم إجمالية بعدد المشاريع في البلاد ونسب الإنجاز فيها

2021/08/24 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيئة الاستثمار الوطنية، الثلاثاء، عن عدد المشاريع في البلاد ونسبة الإنجاز فيها، مؤكدة ان عددا كبيرا منها وهمية وأخرى لاتعني شيء لاقتصاد البلد.وقالت رئيس الهيئة سهى النجار خلال استضافتها برنامج “لعبة الكراسي” الذي تقدمه الزميلة “ختام الغراوي” وتابعها “النور نيوز”، ان “عدد المشاريع الاستثمارية في العراق بلغت 2300 مشروع، 980 …

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