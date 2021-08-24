حقوق الإنسان توضح بشأن التعذيب لعدد من الموقوفين بسجن ابو غريب

2021/08/24 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، حقيقة إدعاءات التعذيب لعدد من الموقوفين بسجن ابو غريب.وذكر بيان للمفوضية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مكتب بغداد في المفوضية العليا لحقوق الانسان أجرى زيارة ميدانية الى مديرية شرطة ابي غريب التابعة لوزارة الداخلية، لتقصي الحقائق حول بعض الشكاوى والادعاءات الواردة بوجود تعذيب لموقوف …

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