2021/08/24 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الديوانية أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة استهداف رتل للدعم اللوجستي بعبوة ناسفة في الديوانية.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، من احباط محاولة استهداف أحد ارتال الدعم اللوجستي بعبوة ناسفة على الطريق السريع”.

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