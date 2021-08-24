وفاة عامل سوري الجنسية في بغداد إثر سقوطه من الطابق السادس

2021/08/24 | 20:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توفي عامل سوري الجنسية إثر سقوطه من أعلى مبنى قيد الإنشاء في العاصمة بغداد.

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مصدر في الصحة أبلغ "ناس" أن "معهد الطب العدلي تسلم جثة عامل سوري الجنسية توفي إثر سقوطه من الطابق السادس في مجمع دار السلام بالقرب من مطار المثنى".

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