قادة مجموعة السبع: طالبان ستكون مسؤولة عن افعالها ولا ينبغي ان تكون افغانستان مرة اخرى ملاذا للارهاب

2021/08/24 | 20:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أكد قادة دول مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، أن حركة "طالبان" الأفغانية ستكون مسؤولة عن أفعالها في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وبشأن حقوق الإنسان ،لا سيما حقوق النساء والأقليات .وجاء في البيان الختامي الذي صدر عقب القمة التي جمعت قادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع في أفغانستان :" سنعمل معًا ومع حلفائنا والدول الإقليمية، من خلال الأمم المتحدة ومجموعة العشرين وعلى نطاق أوسع، لجمع المجتمع الدولي معًا لمعالجة المسائل الحرجة التي تواجه أفغانستان".وأضاف البيان :" اثناء قيامنا بذلك، سنحكم على الأطراف الأفغانية من خلال أفعالهم وليس بالأقوال، وعلى وجه الخصوص، نؤكد من جديد أن طالبان مسؤولة عن أعمالها المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبشأن حقوق الإنسان ، لا سيما حقوق النساء والفتيات والأقليات ،وعن السعي لتحقيق تسوية سياسية شاملة في أفغانستان".وتابع :"نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الوضع في أفغانستان وندعو إلى ضبط النفس لضمان سلامة وأمن المواطنين ومنع حدوث أزمة إنسانية، كما ندعو إلى التقيد بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء والفتيات والأقليات".وخلص البيان الى التشديد على انه: "لا ينبغي أن تكون أفغانستان مرة أخرى ملاذا آمنا للإرهاب ولا مصدرا للهجمات الإرهابية على الآخرين"، داعيا جميع الأطراف في أفغانستان إلى :"العمل بحسن نية لتشكيل حكومة شاملة تتضمن مشاركة النساء والأقليات"./انتهى9

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