مخمور يطلق النار عشوائيا و يصيب طفلا برأسه في ديالى

2021/08/24 | 20:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اصيب طفل باطلاق نار عشوائي في قضاء الخالص بمحافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /:" ان شخصا مخمورا اطلق النار بشكل عشوائي ، ما ادى الى اصابة طفل في رأسه ، باطراف الخالص " .واضاف :" ان الشرطة القت القبض على مطلق النار ، وتم نقل الطفل المصاب الى مستشفى بعقوبة التعليمي "./ انتهى

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