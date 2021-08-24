2021/08/24 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق اندلع في أربع خيام لكسبة بالطمر الصحي في تكريت.وقال مدير الدفاع المدني، العميد لطيف جاسم حمود في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق اندلع في “خيام” بالطمر الصحي بتكريت المركز الخبري الوطني.

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