الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في أربع خيام بالطمر الصحي في تكريت

2021/08/24 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيدي أعلنت مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق اندلع في أربع خيام لكسبة بالطمر الصحي في تكريت.وقال مدير الدفاع المدني في صلاح الدين العميد لطيف جاسم حمود لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حريقا التهم اربع خيام تعود لكسبة في موقع الطمر الصحي خلف منطقة البو عبيد بتكريت"، مبينا أن "هذه الخيام تسكنها نساء واطفال لا تتجاوز اعمارهم 10 سنوات".وأضاف، أن "مفارز الدفاع المدني سارعت الى مكان الحادث وتمكنت من اخماد النيران"، مشيرا الى أنه "لم يتم تسجيل اية اصابات بشرية". من جانبه نفى مدير فرع الهجرة والمهجرين في محافظة صلاح الدين، خالد محجوب الانباء التي تحدثت عن اندلاع حريق في مخيم للنازحين بالمحافظة"، مشيرا الى أن "جميع المخيمات في صلاح الدين تم إغلاقها العام الماضي".ودعا محجوب إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من مصادرها الرسمية".

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