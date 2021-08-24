رسميا.. الدوري الإنجليزي يؤكد قرار

2021/08/24 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "قررت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم، على مضض، ولكن بالإجماع، عدم تحرير اللاعبين للمباريات الدولية"

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