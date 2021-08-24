الاعرجي: تضحيات الحشد الشعبي والقوات الامنية حققت الامن والاستقرار في العراق

2021/08/24 | 21:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية البطلة مستمرة بملاحقة الخلايا الإرهابية.وذكر بيان للمستشارية ان “الأعرجي حضر اليوم الثلاثاء، مجلس عزاء على أرواح شهداء اللواء 12 في الحشد الشعبي، الذين استشهدوا أثناء تأدية الواجب في عمليات تطهير قضاء الطارمية من خلايا داعش الإرهابية”.واكد الاعرجي ان “التضحيات الكبيرة التي […]

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