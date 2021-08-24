رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يلتقي وجهاء وشيوخ عشيرة الشجيرية

2021/08/24 | 21:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء وجهاء وشيوخ عشيرة “الشجيرية” من محافظة واسط.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان مقتضب، إن الحلبوسي وضمن زياراته الميدانية لبعض المحافظات والمدن والمناطق، التقى عدداً من وجهاء وشيوخ عشيرة الشجيرية في واسط.

وتظهر الصور الملتقطة للزيارة حفاوة الترحيب برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من قبل شيوخ ووجهاء قبيلة الشجيرية وأهالي محافظة واسط.

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