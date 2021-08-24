جونسون: مجموعة السبع تطلب من طالبان “ضمان ممر آمن” لعمليات إجلاء أفغان بعد 31 آب

2021/08/24 | 21:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الرئيس الأميركي جو بايدن التمسك بتاريخ 31 آب/أغسطس الحالي لاستكمال الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان.

واتخذ بايدن قراره بعد محادثات أجراها مع نظرائه في مجموعة السبع، في وقت حذرت حركة طالبان من تمديد مهلة 31 آب/أغسطس كموعد نهائي لاستكمال عمليات الإجلاء، بحسب المسؤولين الذين لم تكشف أسماؤهم.

في حين طلب قادة مجموعة السبع من طالبان “ضمان ممر آمن” للأفغان الراغبين في مغادرة البلد حتى 31 آب/أغسطس وما بعده، في أول شرط تضعه الدول السبع للحركة بعد سيطرتها على البلاد، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن الشرط الأول الذي نضعه بصفتنا مجموعة السبع هو أن على طالبان ضمان ممر آمن للراغبين في الرحيل حتى 31 آب/أغسطس وما بعده، في ختام قمة عبر الإنترنت عقدها قادة الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.

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