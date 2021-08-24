القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة في البصرة

2021/08/24 | 21:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “اطلقت حملة وفق خطط امنية محكمة لتنفيذ اوامر القبض بحق المجرمين والخارجين عن القانون في جميع أنحاء المحافظة، حيث تمكنت من القاء القبض على ٨٩ …

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