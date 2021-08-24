2021/08/24 | 21:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين أعلنت مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق اندلع في أربع خيام لكسبة بالطمر الصحي في تكريت.وقال مدير الدفاع المدني في صلاح الدين العميد لطيف جاسم حمود للوكالة الرسمية، إن “حريقا التهم اربع خيام تعود لكسبة في موقع الطمر الصحي خلف منطقة البو عبيد بتكريت”، مبينا …

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