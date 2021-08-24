"استراتيجية شاملة" لمواجهة إيران.. ما أهداف زيارة رئيس وزراء إسرائيل لأمريكا؟

2021/08/24 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الولايات المتحدة لعقد أول اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن المتوقع أن يقدم "استراتيجية شاملة" لمواجهة إيران.

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