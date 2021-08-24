6 أسباب للحوادث المرورية في العراق.. وهذه الطرق لمعالجتها

2021/08/24 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، أسباب الحوادث المرورية في عموم البلاد.وقال مدير العلاقات والإعلام في المرور العامة العميد حيدر كريم، بحسب الوكالة الرسمية، إن "الحوادث المرورية تعود لسببين؛ الاول يتحمله السائق والاخر يتعلق بالطرق والشوارع"، لافتا الى أن "القسم الاكبر من الحوادث يقع على عاتق السائق وعلى وجه الخصوص خلال قيادة العجلة في الطرق الخارجية وعدم الانتباه ووضع مسافة الامان، بالاضافة الى الانشغال بالهاتف والامور الاخرى التي تتنج عنها الحوادث المرورية".وأضاف، أن "السبب الاخر والذي يتعلق بالطرق والشوارع هو وجود المطبات والتخسفات في بعض الطرق، بالاضافة الى عدم وجود الانارة والتي تؤدي الى حوادث مرورية بين الفينة والاخرى"، مبينا أن "دائرة المرور تجري بشكل مستمر دورات تثقيفية حول كيفية استخدام الطرق عبر البرامج التلفزيونية والندوات".وأشار إلى أن "تقليل نسبة الحوادث امر يتعلق بثقافة سائقي المركبات وقدرتهم على تلافي العناصر المفاجئة في الطرق، فضلا عن ترك ما يشغلهم اثناء القيادة وعدم الافراط بالسرعة والوصل الى السرعات الجنونية".

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