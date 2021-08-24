انباء عن شراء العراق حقوق نقل مباريات كأس العالم

2021/08/24 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بعداد

افاد انباء، اليوم الثلاثاء، بشراء العراق حقوق نقل مباريات كأس العالم.

وذكرت الانباء نقلا عن مصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "العراق تمكن من شراء حقوق نقل مباريات كأس العالم".

وأضافت ان "العراق الدولة الوحيدة التي حظيت بهذا الامتياز حتى الان".

واكد خليل البلوشي معلق قناة الكأس الرياضية حصول العراق على شراء نقل مباريات كأس العالم".

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