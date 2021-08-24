الموجة الحارة تحاصر العراق.. والرطوبة تنحسر غدا وتعاود للأجواء السبت المقبل

2021/08/24 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء، موعد انتهاء موجة الرطوبة وعودتها مرة اخرى للأجواء العراقية.وقال عطية في بيان منشور له عبر "الفسيبوك"، إن "الاجواء هذا اليوم رطبة وخانقة في مدن الجنوب والفرات الاوسط، اضافة لمدينة واسط"، مبينا أن "التوقعات تشير لاستمرار هذه الاجواء لغاية ظهر يوم غد الاربعاء في مدن (الفرات الاوسط) حيث تتحول الرياح الى شمالية الاتجاه حارة نسبيا".وأضاف أن "مدن الجنوب ستتحول الرياح فيها وتتناقص الرطوبة مساء وليل يوم الاربعاء"، موضحا أن "البصرة سيتاخر فيها تحول الرياح وتناقص الرطوبة فيها الى الليل او فجر الخميس".وتابع: "من المتوقع ان تعود الاجواء الرطبة والمرهقة في جنوب البلاد والفرات الاوسط وواسط خلال ساعات نهار ومساء يوم السبت المقبل 28/8"، مشيرا إلى "عدم وجود انخفاض بدرجات الحرارة طوال الايام المقبلة".

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