عضو ’الشيوعي’ العراقي جاسم الحلفي يستبعد عودة الصدر عن قرار مقاطعة الانتخابات

2021/08/24 | 21:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استبعد القيادي في الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي رجوع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة.

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الحلفي قال في حوار مع الزميل "عدنان الطائي" لبرنامج "الحق يقال" تابعه "ناس" (24 آب 2021) إن "مقاطعة الصدر للانتخابات جاءت انطلاقاً من رؤيته ومن عدم وجود حلول للأزمة السياسية، وكذلك النظرة التي نتشاركها جميعاً إلى قوى السلطة التي لم تراجع أداءها حتى مع انطلاق ملايين المحتجين ضد الفساد".

وأضاف "في هذه الانتخابات ووفق هذه الظروف من الصعب أن يعود الصدر عن قراره".

وبشأن إمكانية أن تتكبد الأحزاب المقاطعة خسائر سياسية فيما لو أصرت على قرارها بالمقاطعة، قال الحلفي "ليس من المهم أن تجني أحزابنا مكاسب من الانتخابات المقبلة، بل المهم هو أن يحرز الشعب العراقي تقدماً، إذا أقيمت الانتخابات في ظل هذه الأوضاع ووفق مقاييس الطغمة الحاكمة من التشبث بالسلطة وعدم إفساح المجال لأي تغيير، فما معنى هذه الانتخابات، مع بقاء الشعب محتجاً، هل هي انتخابات تهدف إلى إعادة انتاج قوى السلطة ومنحهم شرعية زائفة؟، أعتقد أننا في ظل وضع العراق..



فإن العملية السياسية تدفعنا إلى المجهول، لأن تزييف الإرادة أكثر خطورة من التزوير في صناديق الاقتراع".

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