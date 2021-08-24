الكاظمي يجري اتصالا هاتفيا بامير قطر

2021/08/24 | 21:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا بامير قطر تميم بن حمد آل ثاني.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، كما جرت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك./انتهى9

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