العمليات المشتركة تؤكد تعاون اهالي الطارمية مع القوات الامنية في التصدي للارهاب

2021/08/24 | 21:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكدت قيادة العمليات المشتركة تعاون اهالي الطارمية مع القوات الامنية في التصدي للارهاب .وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح متلفز :" يوجد تنسيق عال بين الحشد العشائري والحشد الشعبي والقوات الامنية في العملية الامنية الجارية في الطارمية ، وتجلى هذا التعاون بقتل العديد من الارهابيين والعثور على اسلحة وعبوات ناسفة".واضاف :" ان القائد العام للقوات المسلحة وافق على طلب اهالي الطارمية تشكيل فوج قتالي من اهالي المنطقة لحفظ الامن فيها"./انتهى9

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