الاتحاد الأوروبي يجمد المساعدات لأفغانستان

2021/08/24 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تجميد المساعدات الاقتصادية الأوروبية لأفغانستان حتى تظهر حركة “طالبان” نواياها.

وقالت فون دير لاين خلال الاجتماع الافتراضي لمجموعة “السبع الكبار”، اليوم الثلاثاء، إن “المساعدات الاقتصادية لأفغانستان مجمدة الآن وستبقى مجمدة حتى تظهر حكومة “طالبان” نواياها”.

وأوضحت فون دير لاين أن المساعدات ستكون مشروطة بالالتزام بحقوق الإنسان والحقوق الأساسية”.

وأضافت أنه “كان من المقرر تخصيص مليار يورو لأفغانستان خلال السنوات السبع المقبلة.



وهذه المساعدات مجمدة حتى نحصل من “طالبان” ضمانات التزامها بشروط”.

يذكر أن قمة مجموعة “السبع الكبار” عقدت بمبادرة بريطانيا يوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو لبحث التطورات في أفغانستان وموقف دول المجموعة وسياساتها تجاه نظام “طالبان” الجديد في البلاد.

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