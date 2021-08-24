وكالة الاستخبارات توضح بشأن نشر تنويه يخص الشكاوى والدعاوى

2021/08/24 | 22:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الثلاثاء، نشر تنويه يخص الشكاوى والدعاوى في مراكز الشرطة او دوائر الدولة.وجاء في بيان لإعلام الوكالة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “لا صحة للانباء بشأن السماح بتقديم شكوى أو دعوى عن أي عرقلة في مراكز الشرطة أو جرائم الإرهاب وداخل دوائر الدولة وفي كافة …

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