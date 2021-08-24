الحكومة تستجيب لمناشدة جاسم شرف بعد ساعات من شائعة وفاته

2021/08/24 | 22:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مكتب مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة، الثلاثاء، تلبية مناشدة تقدم بها الفنان جاسم شرف، بعد ساعات من نفي خبر وفاة الأخير.

وقال السكرتير الشخصي للقائد العام الفريق أول ركن محمد حميد في بيان، 24 آب/أغسطس، إنّ "رئيس الوزراء منح الفنان العراقي جاسم شرف، قطعة أرض ووافق على تلبية كافة طلباته بعد مناشدته له خلال مواقع التواصل الاجتماعي".

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ونفى نقيب الفنانين جبار جودي، الإثنين 23 آب/أغسطس، الأنباء المتداولة حول وفاة الفنان جاسم شرف.

وقال جودي في بيان، إنّ "مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبر وفاة الفنان جاسم شرف، بدورنا ننفي هكذا أخبار"، مؤكدًا أنّ "الفنان جاسم شرف يتمتع بصحة جيدة وما نشر عار عن الصحة".

وأطلقت نقابة الفنانين العراقيين، في وقت سابق، مبادرة التواصل مع رواد الفن العراقي ودعمهم، فيما أعلنت أن نقطة البداية كانت من من منزل الفنان جاسم شرف.

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