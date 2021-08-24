تداول فيديو لإنقاذ قطة في دبي.. ومحمد بن راشد يعلق

2021/08/24 | 22:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، لإنقاذ قطة مع سقوطها من شرفة أحد المباني في دبي، وسط إشادة بالأشخاص الذين سارعوا لإنقاذها.

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