2021/08/24 | 22:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، أسباب الحوادث المرورية في عموم البلاد، فيما كشفت عن طرق معالجة تلك الحوادث ومنع تكرارها.وقال مدير العلاقات والإعلام في المرور العامة العميد حيدر كريم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن أسباب الحوادث المرورية في البلاد المركز الخبري الوطني.

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