ائتلاف المالكي: نشارك المقاطعين مخاوفهم من السلاح.. لكن المقاطعة أخطر

2021/08/24 | 22:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال جاسم محمد جعفر، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، إن مخاطر مقاطعة الانتخابات المقبلة أكبر من الاعتراضات التي تتحدث عنها الجهات المقاطعة، مجدداً الدعوة إلى التيار الصدري للعودة عن قرار المقاطعة.

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جعفر وفي حوار مع الزميل عدنان الطائي، تابعه "ناس" (24 آب 2021) قال إن "ائتلاف دولة القانون والكتل الشيعية الأخرى مصرّة على مشاركة الصدر، لأننا نتخوف من عراقيل قد تواجه تشكيل الحكومة المقبلة، ولا أحد يفرح بعدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات".

وأضاف "يبدو أن هناك قوى تريد الذهاب إلى حكومة طوارئ أو حكومة انقاذ، وما يطلبه بعض المقاطعين من ضرورة ازالة جميع العقبات قبل اجراء الانتخابات، يعني أنهم يريدون أن يتم اعتقال كل الطبقة السياسية وإزاحتهم من أجل أن تأتي طبقة أخرى، وهذا توجه خطير، فتحمّل نتائج الانتخابات أقل ضرراً بكثير من الذهاب إلى الدكتاتورية".

وتابع "المسار الذي تحدث عنه السيد الصدر في البداية، بحصد رئاسة الوزراء عن طريق الانتخابات، ودون الحاجة إلى تحالفات هو المسار الأولى والمسار الديمقراطي".

وبيّن "مبررات الصدريين تختلف عن مبررات التشرينيين وائتلاف أياد علاوي وصالح المطلك والحزب الشيوعي، فلكل طرف مقاطع أسبابه التي تدفعه لاتخاذ هذا القرار، أما بالنسبة للتيار الصدري، فإن الاتهامات التي توجهت إلى الأخوة في سائرون في ملفات رفع قيمة الدولار وحرائق المستشفيات وأزمة الكهرباء ربما أشعرت الأخوة في التيار وسماحة السيد الصدر بتراجع إمكانية تحقيق طموحهم في حصد عدد كبير من المقاعد، وهو ما دفعهم للمقاطعة والاعتقاد أن التأجيل ربما يعيد الطموحات إلى سابق عهدها".

وختم "الخطر الذي يداهمنا من تأجيل أو مقاطعة الانتخابات أكبر من المخاطر التي نتفق على وجودها من إمكانية التزوير وغيرها، لكن التأجيل لن يغير الوضع، هل يمكن جمع السلاح المنفلت خلال 6 أشهر مثلاً؟! هذا غير واقعي، علينا الذهاب إلى الانتخابات والإتيان برئيس وزراء قوي تدعمه كتلة قوية من أجل جمع السلاح المنفلت".

من جهته، استبعد القيادي في الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي رجوع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة.

الحلفي قال إن "مقاطعة الصدر للانتخابات جاءت انطلاقاً من رؤيته ومن عدم وجود حلول للأزمة السياسية، وكذلك النظرة التي نتشاركها جميعاً إلى قوى السلطة التي لم تراجع أداءها حتى مع انطلاق ملايين المحتجين ضد الفساد".

وأضاف "في هذه الانتخابات ووفق هذه الظروف من الصعب أن يعود الصدر عن قراره".

وبشأن إمكانية أن تتكبد الأحزاب المقاطعة خسائر سياسية فيما لو أصرت على قرارها بالمقاطعة، قال الحلفي "ليس من المهم أن تجني أحزابنا مكاسب من الانتخابات المقبلة، بل المهم هو أن يحرز الشعب العراقي تقدماً، إذا أقيمت الانتخابات في ظل هذه الأوضاع ووفق مقاييس الطغمة الحاكمة من التشبث بالسلطة وعدم إفساح المجال لأي تغيير، فما معنى هذه الانتخابات، مع بقاء الشعب محتجاً، هل هي انتخابات تهدف إلى إعادة انتاج قوى السلطة ومنحهم شرعية زائفة؟، أعتقد أننا في ظل وضع العراق..



فإن العملية السياسية تدفعنا إلى المجهول، لأن تزييف الإرادة أكثر خطورة من التزوير في صناديق الاقتراع".

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