بالوثيقة .. الكاظمي يوافق على منح قطعة ارض للفنان جاسم شرف

2021/08/24 | 22:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على منح قطعة ارض للفنان جاسم شرف.يذكر ان الفنان المسرحي جاسم شرف يعاني من المرض منذ فترة ، وقد ظهر في لقاء تلفزيوني مؤخرا وقال انه خدم الفن 41 عاما ، وهو يسكن بالايجار ولا يملك شبرا في العراق ./انتهى9

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