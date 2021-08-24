قيادة عمليات بغداد تعقد مؤتمرها الاعلامي التنسيقي الاول

2021/08/24 | 22:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عقدت قيادة عمليات بغداد مساء اليوم الثلاثاء مؤتمرها الإعلامي التنسيقي الأول.وترأس المؤتمر ، حسب بيان للقيادة ، اللواء سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني، والعميد مدير قسم الإعلام في قيادة عمليات بغداد، بحضور مديري العلاقات في المؤسسات الإعلامية .وتناول المؤتمر التنسيق من أجل ضمان حرية العمل الإعلامي بما يتلاءم ومعطيات المرحلة الراهنة، وبالحق الذي كفله الدستور العراقي، مع مراعاة الجوانب الأمنية.فضلاً عن البحث في سبل تطوير العلاقة وتذليل المعوقات التي تواجه العمل الاعلامي بما يضمن الهدف المنشود من الرسالة الاعلامية بمهنية ومصداقية عالية.وفي هذا السياق تم التأكيد على توجيهات قائد عمليات بغداد بتقديم جميع الإمكانات لممارسة العمل الإعلامية بحرية، وعدم المطالبة بكتاب (تسهيل المهمة) الذي كان يصدر سابقاً من قيادة العمليات ، بعد التأكد من الهويات التعريفية، والتنسيق مع القيادة والقيادات والقطعات الماسكة، ضمن قواطع المسؤولية./انتهى9

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