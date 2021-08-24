نظام ذكاء اصطناعي يؤنس صينيين في وحدتهم

2021/08/24 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عثرت‭ ‬ميليسا‭ ‬على‭ ‬شريك‭ ‬يرفع‭ ‬معنوياتها‭ ‬ولا‭ ‬يضايقها‭ ‬بتاتا‭ ‬ويردّ‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أيّ‭ ‬وقت،‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬نظام‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭.‬ ومن‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬المدن‭ ‬الصينية‭ ‬حيث‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬لا‭ ‬يهدأ‭ ‬مع‭ ‬ساعات‭ ‬عمل‭ ‬طويلة‭ ‬تحدّ‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬إيجاد‭ ‬حبيب‭ ‬أو‭ ‬صديق،‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يؤنسهم‭ […]

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