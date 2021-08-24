2021/08/24 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوهانسبرغ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ازدادت‭ ‬حالات‭ ‬حمل‭ ‬المراهقات‭ ‬أو‭ ‬حتّى‭ ‬الفتيات‭ ‬الأصغر‭ ‬سنّا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تفشّي‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬منظمة‭ “‬سايف‭ ‬ذي‭ ‬تشيلدرن‭”‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭ % ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جوهانسبورغ‭ ‬ذات‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬البلد‭.‬ وأظهرت‭ ‬إحصاءات‭ ‬حديثة‭ ‬نشرتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬خاوتنغ‭ ‬حيث‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوباء يؤدي إلى زيادة حمل المراهقات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوباء يؤدي إلى زيادة حمل المراهقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).