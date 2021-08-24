رواتب النساء أقل ب73% من الرجال في مجالس إدارة الشركات

2021/08/24 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬نُشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬يتقاضين‭ ‬رواتب‭ ‬هي‭ ‬اقل‭ ‬ب‭ ‬73‭% ‬من‭ ‬رواتب‭ ‬الرجال،‭ ‬في‭ ‬فارق‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬باقي‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬تكسب‭ ‬مديرة‭ ‬مجموعة‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬فوتسي‭-‬100‭ ‬لبورصة‭ ‬لندن‭ ‬ما‭ ‬متوسطه‭ ‬237‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬سنويًا،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمجموعة‭ “‬نيو‭ […]

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