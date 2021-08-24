احكام بالسجن المؤبد بحق 4 اشخاص بينهم عنصر أمني ارتكب هذه الجريمة

2021/08/24 | 22:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، الثلاثاء، باصدار محكمة جنايات المحافظة اربعة احكام بالسجن المؤبد بحق إرهابيين اثنين ومفوض متقاعد وشخص اخر.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (24 اب 2021)، ان "محكمة جنايات ذي قار أصدرت 4 احكام بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص بينهم إرهابيين اثنين قاما بتفجير عبوات ناسفة وإدخال سيارات مفخخة إلى بغداد"، مبينا ان "أحدهما من ديالى والأخر من الأنبار".

وأضاف المصدر، أن "المدانين الآخرين هما من سكنة الناصرية، أحدهما مفوض في شرطة ذي قار متقاعد، قتل ابنه رميا بالرصاص بواسطة بندقية كلاشنكوف داخل أحد الأحياء السكنية، بينما الآخر قتل شخصا طعنا بالسكين بسبب ديون".

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