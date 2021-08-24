رئيس مجلس المفوضين يستقبل السفير السويدي والسكرتير الأول في السفارة النرويجية

2021/08/24 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، اليوم الثلاثاء 24 آب 2021، في مقر المفوضية ببغداد، كلاً من السفير السويدي في العراق جوناس لوفين والسكرتير الأول في السفارة النرويجية أوي دينستاد.وأوضح رئيس مجلس المفوضين لضيفيه من السفارتين السويدية والنرويجية إن “العراق يقترب من إجراء انتخابات استثنائية في العاشر من تشرين الأول المقبل، والتي أتت من أجل الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبّر عنها المحتجون في أكثر من محافظة عراقية”.وأشار القاضي جليل عدنان خلف إلى أن “تركيبة المفوضية الحالية وقانونها والنظام الانتخابي وقانون الانتخابات نفسه كلها جاءت بناء على ما نادت به المطالب الشعبية”.وبيّن رئيس مجلس المفوضين، إن “المفوضية قطعت شوطاً كبيراً في مجال التحضير ليوم الانتخابات، مما يجعلنا مطمئنين لاستعداداتنا من الناحية الفنية”.من جهته تحدث السفير السويدي والسكرتير الأول في السفارة النرويجية عن دعم بلديهما لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر، وأن السويد والنرويج بصدد التهيئة لإرسال مراقبين يسهمون في متابعة الحدث الانتخابي الذي يتطلع المجتمع الدولي لنجاحه في التعبير عن طموحات العراقيين في اختيار ممثليهم بشكل حر وشفاف.وفي ختام الزيارة اطلع السفير السيويدي على الاستعدادات الجارية في المفوضية، على مستوى طباعة ورقة الاقتراع وآلية استقبال المراقبين الدوليين وكيفية إجراء الانتخابات في ظل استمرار أزمة وباء كورونا.

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