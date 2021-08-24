مسؤول في البنتاغون يؤكد للحرة الالتزام بالمهلة في أفغانستان

2021/08/24 | 22:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية للحرة، الثلاثاء، إن القيادة العسكرية في البنتاغون ملتزمة بإتمام المهمة في أفغانستان في الحادي والثلاثين من أغسطس.

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