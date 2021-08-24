المفوضية: نقترب من إجراء انتخابات استثنائية

2021/08/24 | 22:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أنها تقترب من إجراء انتخابات استثنائية.وقالت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، استقبل في مقر المفوضية ببغداد، كلاً من السفير السويدي في العراق جوناس لوفين والسكرتير الأول في السفارة النرويجية أوي دينستاد”.وأوضح رئيس مجلس …

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